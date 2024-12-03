Рютте пропонує Україні не йти на переговори з РФ, допоки союзники не нададуть більше зброї

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти «будь-які мирні переговори» з Росією доти, доки західні союзники не зможуть надати достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву просунутися вперед на полі бою і здобути сильнішу позицію на переговорах.﻿ З посиланням на The New York Times, повідомляє Новое время.

Водночас Рютте наголосив, що саме Україна має вирішити, коли вона готова розпочати переговори з Росією. Також генсек закликав членів НАТО збільшити поставки зброї, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, перш ніж перейти до роботи над перемир’ям.

«Давайте не будемо крок за кроком обговорювати, як може виглядати мирний процес. Переконайтесь, що Україна має все необхідне для того, щоб зайняти сильну позицію, коли розпочнуться мирні переговори. Тому я б сказав: більше військової допомоги і менше дискусій про те, як може виглядати мирний процес» , — додав Рютте.

3 грудня газета WSJ повідомила, що президент України Володимир Зеленський непомітно змінює свою риторику щодо припинення війни з Росією, натякаючи на те, що Україна готова на мирні переговори за умови надання їй запрошення на членство в НАТО.

Виступаючи 29 листопада на телеканалі Sky News, Зеленський заявив, що членство в НАТО має бути запропоноване неокупованим частинам України, щоб Київ розглянув можливість припинення «гарячої фази війни». Хоча Україна продовжуватиме претендувати на всю свою територію, Зеленський припустив, що Київ намагатиметься «повернути їх дипломатичним шляхом». Аналогічну тезу він висловив в інтерв'ю японському виданню Kyodo News.

«Нашій армії не вистачає сил для цього… Ми повинні знайти дипломатичні рішення» , — сказав Зеленський про витіснення росіян з окупованої території.

Раніше МЗС України офіційно заявило, що Україна не погодиться на жодні «альтернативи, сурогати чи замінники» повноправного членства в НАТО.