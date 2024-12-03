Українські військовослужбовці не отримували команду тримати Курську область до інавгурації Дональда Трампа, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє Новое время.

Він спростував інформацію у ЗМІ про те, що такий наказ нібито отримали Сили оборони.

«Жодних наказів тримати Курську область до інавгурації Трампа, щоб її потім обміняти, військові ЗСУ не отримували. Дана інформація, що крутиться в ЗМІ, не відповідає дійсності» , — зазначив Коваленко.

Він додав, що на Курському напрямку українські військовослужбовці виконують конкретні бойові завдання, які безпосередньо пов’язані з фронтом.

Коваленко підкреслив, «немає сенсу окремо розповідати, що подібні накази в принципі не можуть звучати в армії».

Раніше BBC повідомило, що кілька українських військовослужбовців, які воюють у Курській області країни-агресора РФ, на умовах анонімності заявили, що повинні втримати території ворога до приходу до влади нового президента США Дональда Трампа в січні 2025 року.

Президент Володимир Зеленський наприкінці листопада заявив, що російський диктатор Володимир Путін доручив своєму військовому командуванню витіснити українські сили оборони з території Курської області до 20 січня 2025 року. Саме на цю дату запланована інавгурація обраного президента США Дональда Трампа.

Джерело NV у ЗСУ повідомляло, що станом на 22 листопада Сили оборони України утримували контроль над 800 кв. км території Курської області. Максимальна площа, яку контролювали українські бійці в Курській області, становила 1376 кв. км.

4 листопада Зеленський говорив, що в Курській області перебуває 11 тисяч військових із Північної Кореї. 5 листопада міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що на Курському напрямку відбулося перше невелике зіткнення з північнокорейськими військами.