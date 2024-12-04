Проходження ВЛК у цивільних медзакладах: уряд запускає реформу
Реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) в Україні дозволяє проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Таку ініціативу запускає міністерство оборони спільно з міністерством охорони здоров'я. Про це йдеться у повідомленні Міноборони України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
За словами глави оборонного відомства Рустема Умєрова, міністерства роблять проходження ВЛК "швидким, зручним та позбавленим корупційних ризиків".
"Більше не потрібно буде звертатися до ТЦК (Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, - ред.) - медогляд можна пройти у зручному місці", - зазначив глава Міноборони.
Також Умєров розповів, що відповідна реформа ВЛК передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі. Вони вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).
Після цього інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міноборони "за лічені хвилини", додав міністр.
"При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об'єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби", - йдеться в заяві Умєрова.
Далі, пояснив він, кожен етап процесу матиме "цифровий слід". Тобто висновки лікарів та ВЛК будуть фіксуватися за допомогою електронних підписів (КЕП), та зберігатимуться в реєстрі "Оберіг".
Умєров заявив, що такий підхід дозволить "оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів".
"Ми працюємо над тим, щоб державні послуги для військовозобов'язаних та наших захисників були зручними, прозорими та позбавленими зайвої бюрократії", - зазначив глава Міноборони та додав , що реформа ВЛК є "ще одним важливим кроком на цьому шляху".