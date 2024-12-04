Проходження ВЛК у цивільних медзакладах: уряд запускає реформу

Реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) в Україні дозволяє проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Таку ініціативу запускає міністерство оборон﻿и спільно з міністерством охорони здоров'я.﻿ Про це йдеться у повідомленні Міноборони України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами глави оборонного відомства Рустема Умєрова, міністерства роблять проходження ВЛК "швидким, зручним та позбавленим корупційних ризиків".

"Більше не потрібно буде звертатися до ТЦК (Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, - ред.) - медогляд можна пройти у зручному місці" , - зазначив глава Міноборони.

Також Умєров розповів, що відповідна реформа ВЛК передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі. Вони вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Після цього інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міноборони "за лічені хвилини", додав міністр.

"При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об'єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби" , - йдеться в заяві Умєрова.

Далі, пояснив він, кожен етап процесу матиме "цифровий слід". Тобто висновки лікарів та ВЛК будуть фіксуватися за допомогою електронних підписів (КЕП), та зберігатимуться в реєстрі "Оберіг".

Умєров заявив, що такий підхід дозволить "оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів".