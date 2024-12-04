ISW: Москва не планує надавати підкріплення режиму Асада в Сирії

Росія евакуює військово-морські сили зі своєї бази в сирійському місті Тартус. Це може свідчити про те, що в найближчій перспективі Москва не планує надсилати суттєві підкріплення на підтримку режиму сирійського президента Башара Асада.﻿ Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Дослідження OSINT-аналітиком "МТ Андерсон" супутникових знімків від 30 листопада і 1 грудня засвідчили, що на російській базі в Тартусі розміщені фрегати "Адмирал Головко" та "Адмирал Григорович", підводний човен "Новороссийск", а також нафтоналивні танкери "Ельня" і "Вязьма".

Натомість супутникові знімки від 3 грудня продемонстрували, що Росія вивела з бази три фрегати, підводний човен і два неназваних допоміжних судна (ймовірно, "Ельня" і "Вязьма") - тобто всі розміщені в Тартусі судна.

В ISW переконані, що Росія не може передислокувати ці кораблі до своїх портів у Чорному морі, адже Туреччина дотримується Конвенції Монтре, що забороняє російським військовим кораблям проходити через протоки Босфор і Дарданелли. З огляду на цей факт, в Інституті припускають, що Москва, скоріш за все, передислокує кораблі до своїх баз на північному заході РФ та в Калінінградській області.

Роль Африканського корпусу

Головне управління військової розвідки України 3 грудня повідомило, що російське військове командування, ймовірно, перекинуло до Сирії угруповання сил невизначеної чисельності зі свого Африканського корпусу. Це організація, яку Міністерство оборони Росії створило для заміни операцій групи "Вагнера" в Африці після загибелі її фінансиста Євгена Пригожина в серпні 2023 року.

В ISW зазначили, що не можуть самостійно підтвердити повідомлення про розгортання елементів Африканського корпусу в Сирії. Однак якщо ці повідомлення достовірні, то це свідчить про те, що російське військове командування уникає передислокації регулярних Збройних сил з пріоритетного театру бойових дій в Україні до Сирії.

"Евакуація російських військ з Тартуса і повідомлення про розгортання сил Африканського корпусу в Сирії свідчать про те, що Росія стурбована тим, що сили сирійської опозиції можуть просунутися на південь до Хами (приблизно 80 кілометрів на північний схід від Тартуса) і загрожувати її базі в Тартусі. Однак військове командування РФ не буде розгортати значні підкріплення в Сирії в найближчій перспективі, щоб запобігти такому просуванню" , - йдеться у звіті ISW.

Що таке "Африканський корпус"

"Африканський корпус" є проєктом для посилення військової присутності Росії на Близькому Сході та в Африці. Сформований у листопаді 2023 року підрозділ має протидіяти впливу Заходу та підривати його ресурсну базу в країнах Африки.

Після смерті Євгена Пригожина, частина найманців ПВК "Вагнера" підписала контракти та виїхала до Африки через відсутність фінансування з боку РФ.

Війна у Сирії

Минулого тижня у Сирії почалися масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада, режим якого підтримує Росія та Іран. За однією з версій, повстанців підтримує Туреччина, але вона не підтверджена.

1 грудня повстанці повністю взяли під контроль сирійське місто Алеппо.