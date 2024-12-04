ISW: Росія намагається дискредитувати Україну, звинувачуючи у відмові від обміну полоненими

Росія активно проводить дискредитаційні операції проти української влади, намагаючись підірвати довіру громадян до уряду та представити Україну як державу, що нібито відмовляється від переговорів щодо обміну військовополоненими, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

27 листопада речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Росія готова обміняти 630 українських військовополонених у форматі "один на один". У відповідь 2 грудня російська омбудсмен Тетяна Москалькова опублікувала список цих осіб і стверджувала, що Україна відмовилася від обміну, запропонованого Росією.

Однак 3 грудня секретар Координаційного штабу, заступник начальника ГУР МО України, бригадний генерал Дмитро Усов спростував ці заяви. Він зазначив, що російська сторона не подавала офіційних запитів на обмін. Генерал також зауважив, що серед опублікованих Росією імен є цивільні, а також військовополонені, яких Україна вже повернула додому. Усов підкреслив, що Москва, ймовірно, намагається дискредитувати українські державні органи.

"Одне з російських інсайдерських джерел зазначило, що 29 листопада і 3 грудня заяви Захарової та Москалькової про нібито готовність Росії провести великий обмін полоненими є спробою представити західним партнерам і союзникам України неправдивий наратив про те, що українське керівництво не бажає вести переговори, при цьому брехливо зображуючи Росію як сторону, яка зацікавлена в переговорах".

Аналітики ISW зазначають, що такі дії Кремля, ймовірно, спрямовані на відволікання уваги від зусиль РФ зірвати процес обміну військовополоненими та від постійних повідомлень про порушення прав людини в Росії, включно зі стратами українських військовополонених.

"Росія, а не Україна, раніше демонструвала небажання проводити обмін військовополоненими, оскільки Росія відхиляла українські пропозиції щодо обміну за кілька місяців до початку наступу українських військ у Курській області в серпні 2024 року".

Ключові висновки: