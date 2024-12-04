Курс валют НБУ на 4 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 4 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 3 грудня зріс на 5 коп. до 41.6972 за 1 долар.
Євро подорожчав на 10 коп. до 43.8238 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 52.7303 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 11 коп. до 47.0862 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.1994 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.697 200
|EUR
|Євро
|43.823 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.730 300
|CHF
|Швейцарський франк
|47.086 200
|PLN
|Польський злотий
|10.199 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.