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Курс валют НБУ на 4 грудня

Курс валют НБУ на 4 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 4 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 грудня зріс на 5 коп. до 41.6972 за 1 долар.

Євро подорожчав на 10 коп. до 43.8238 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 52.7303 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 11 коп. до 47.0862 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.1994 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.697 200 +0.0511
EUR Євро 43.823 800 +0.0996
GBP Фунт стерлінгів 52.730 300 --0.0228
CHF Швейцарський франк 47.086 200 +0.1134
PLN Польський злотий 10.199 400 +0.0095

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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