Курс валют НБУ на 4 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 4 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 грудня зріс на 5 коп. до 41.6972 за 1 долар.

Євро подорожчав на 10 коп. до 43.8238 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 2 коп. до 52.7303 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 11 коп. до 47.0862 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.1994 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.697 200 EUR Євро 43.823 800 GBP Фунт стерлінгів 52.730 300 CHF Швейцарський франк 47.086 200 PLN Польський злотий 10.199 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.