Суд закрив справу проти сина Байдена після помилування президента
У США закрили справу проти Гантера Байдена після того, як чинний президент Джо Байден надав своєму синові помилування, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні The Hill.
За даними видання, у короткому наказі федеральна суддя Меріеллен Норейка припинила всі судові провадження, посилаючись на виконавчий акт про помилування, наданий президентом Байденом.
54-річного Гантера Байдена в червні визнали винним у брехні щодо вживання заборонених наркотиків під час купівлі зброї шість років тому, а також у незаконному володінні нею.
Нагадаємо, у неділю, 1 грудня, Джо Байден оголосив про повне і безумовне помилування свого сина Гантера Байдена.
11 червня Суд визнав сина президента США Хантера Байдена винним за всіма пунктами обвинувачення у справі про володіння вогнепальною зброєю.
Обраний президент США Дональд Трамп засудив рішення Байдена помилувати свого сина.