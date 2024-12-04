Суд закрив справу проти сина Байдена після помилування президента

У США закрили справу проти Гантера Байдена після того, як чинний президент Джо Байден надав своєму синові помилування, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні The Hill.

За даними видання, у короткому наказі федеральна суддя Меріеллен Норейка припинила всі судові провадження, посилаючись на виконавчий акт про помилування, наданий президентом Байденом.

54-річного Гантера Байдена в червні визнали винним у брехні щодо вживання заборонених наркотиків під час купівлі зброї шість років тому, а також у незаконному володінні нею.

Нагадаємо, у неділю, 1 грудня, Джо Байден оголосив про повне і безумовне помилування свого сина Гантера Байдена.

11 червня Суд визнав сина президента США Хантера Байдена винним за всіма пунктами обвинувачення у справі про володіння вогнепальною зброєю.

Обраний президент США Дональд Трамп засудив рішення Байдена помилувати свого сина.