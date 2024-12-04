У Південній Кореї опозиція хоче звинуватити президента у держзраді – Yonhap

Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента Юна Сок Йоля, який напередодні оголосив про запровадження воєнного стану у країні, у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.﻿﻿ Про це пише південнокорейське інформагентство Yonhap, повідомляє Українська правда.

"Головна опозиційна Демократична партія заявила, що висуне звинувачення у державній зраді проти Юна, а також його міністрів оборони та внутрішніх справ, і оголосить їм імпічмент, щоб притягнути їх до відповідальності за ці дії" , – пише видання.

Лідер Демократичної партії Лі Чже Мен назвав оголошення воєнного стану "незаконним", і заявив, що Юн "більше не є президентом" Південної Кореї.

Парламент повинен проголосувати за початок процедури імпічменту протягом 72 годин після того, як пропозиція буде винесена на пленарне засідання, для цього необхідна більшість у дві третини голосів у парламенті, що складається з 300 депутатів.

Агентство зазначає, що Демократична партія та інші невеликі опозиційні партії разом мають 192 місця, а це означає, що принаймні вісім зі 108 депутатів від правлячої партії повинні підтримати імпічмент, щоб його ухвалили.

У разі успіху, далі рішення про те, чи є відсторонення Юна від посади виправданим, виноситиме Конституційний суд.

На час розгляду справи в суді конституційні повноваження Юна будуть призупинені. Президентські обов'язки візьме на себе прем'єр-міністр Хан Дак Су.

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.

Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.

Після цього президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасований на засіданні уряду.