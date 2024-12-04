Українську писанку визнали культурним надбанням людства

До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства включений перший міжнародний елемент від України спільно з Естонією "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Відповідне рішення ухвалили 3 грудня на сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, що проходить в столиці Парагваю — місті Асунсьйон.

Як зазначається, робота над номінацією розпочалася ще у 2017 році після зустрічі з українською спільнотою носіїв в Естонії. Її основу складають три елементи. Два з них включені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України — "Українська писанка: традиція і мистецтво", що об’єднує спільноти з усіх областей України, та "Традиція гуцульської писанки". Ще один елемент — "Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць" включений до Національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії.

"Визнання української писанки, як культурного надбання людства, демонструє усьому світу, що українська культура є невід’ємною частиною світової культури, яка базується на повазі до творчого розмаїття, та повазі до культури і традицій народу. Обмін і дарування писанок є дуже важливою традицією для українців незалежно від того, пов’язані вони з церквою чи ні. Особисті побажання та послання зафіксовано в різних символах на писанках. Національні візерунки українських писанок не випадкові — кожен мотив має своє значення. Це і робить кожну писанку унікальною" , — прокоментували у Мінкульті.

Нагадаємо, на сьогодні у Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства — 611 елементів, що відповідають 5 регіонам і 140 державам-учасницям Конвенції. Від України до цього списку включені: "Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості" у 2013 році, "Традиція Косівської мальованої кераміки" у 2019 році та "Орьнек — кримськотатарський орнамент та знання про нього" у 2021-му.