У полоні росіян помер викрадений мер окупованого міста у Запорізькій області

У російському полоні помер мер тимчасово окупованого Дніпрорудного Василівського району Запорізької області Євген Матвєєв, якого ворог захопив у полон майже три роки току. Його тіло повернули додому під час останнього обміну. Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.

"Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову – Євгенія Матвєєва. 2 роки і 8 місяців він перебував в полоні в окупантів та був закатованим. Під час останнього обміну тіло повернули Україні" , - написав Федоров.

Очільник ОВА додав, що Євген Матвєєв був справжнім патріотом, завжди працював з людьми.

"Був вольовим та принциповим. Під час окупації – не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував" , - написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що в полоні перебувають сотні цивільних мешканців Запорізької області.