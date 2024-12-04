Блінкен відреагував на скасування військового стану в Південній Кореї

Держсекретар США Ентоні Блінкен позитивно оцінив заяву президента Південної Кореї Юн Сок Йоля про наміри скасувати воєнний стан, повідомляє Європейська правда.

Відповідну заяву Блінкена наводить пресслужба Держдепу США.

Він зазначив, що США уважно стежили за подіями у Південній Кореї.

"Ми вітаємо заяву президента Юна про те, що він скасує наказ про запровадження надзвичайного воєнного стану відповідно до Конституції РК після того, як Національна Асамблея одноголосно проголосувала за відхилення цієї постанови", – йдеться в заяві держсекретаря.

За його словами, у США очікують, що політичні розбіжності будуть вирішені мирним шляхом і відповідно до верховенства права.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку народу Кореї та альянсу США і РК, заснованому на спільних принципах демократії та верховенства права", – резюмував Блінкен.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан у країні нібито для захисту країни від "комуністичних сил".

Своєю чергою Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати воєнний стан.

Після того президент заявив, що скасує воєнний стан на засіданні уряду.

У США заявляли, що стежать за ситуацією в Південній Кореї та очікують на виконання рішення парламенту про скасування воєнного стану.