В ISW пояснили, навіщо Росія вдарила "Орєшніком" по Україні

Удар Росії новою балістичною ракетою "Орєшнік" по Україні був інформаційною провокацією. Його мета - надіслати повідомлення, зокрема Заходу, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Удар 21 листопада був відповіддю Кремля, але це насамперед інформаційна провокація. Удар був призначений для того, щоб надіслати повідомлення. Росія зробила показовий удар ракетою середньої дальності (не МБР) по Україні, щоб залякати Україну та Захід і стримати західні країни від підтримки України", - сказали аналітики.

В ISW нагадали, що російський диктатор Володимир Путін прямо погрожував, що може атакувати західні країни, які підтримують намір України бити углиб території Росії. При цьому він пов'язав удар "Орєшніком" з ядерними можливостями Москви.

На думку аналітиків, такі кроки є посиленням інформаційної операції РФ, у рамках якої Москва намагається стримати західну військову підтримку України за допомогою явних погроз та постійного нагадування про ядерну зброю.

"Риторика Путіна 21 листопада відповідає попереднім офіційним заявам Кремля, в яких "червоні лінії" використовувалися для стримування західних країн від підтримки України", - додають аналітики.

Удар "Орєшніком" по Україні

Нагадаємо, 21 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Повітряні сили ЗСУ заявили, що росіяни вперше випустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету.

Пізніше російський диктатор Путін заявив, що армія РФ здійснила випробувальний пуск ракетної системи середньої дальності "Орєшнік". При цьому ГУР Міноборони уточнює, що нову ракету випустили з ракетного комплексу "Кедр".

Як пояснив керівник ГУР Кирило Буданов, фактично йдеться про одну і ту ж ракету. Путін використав назву ракетної програми "Орєшнік", але система запуску ракет називається "Кедр".

Після атаки Путін також погрожував новими ударами по Україні. Він заявив, що нібито можуть бути атаковані так звані "центри ухвалення рішень".