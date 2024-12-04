Нідерланди передадуть Україні протимінні кораблі

У Нідерландах оголосили про наміри передати Україні два протимінні кораблі Zr.Ms. Makkum і Vlaardingen, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Як зазначили у відомстві, нещодавно 35 українців завершили навчання на борту голландського "мисливця за мінами" Zr.Ms. Makkum.

Підготовка майбутнього екіпажу тривала понад два місяці і наразі завершилася.

В рамках підготовки інші країни-союзники по НАТО надали інструкторів і перекладачів.

Технічний персонал паралельно проходить підготовку в Академії ВМС у Бельгії.

Разом з бельгійськими та британськими кораблями ці голландські "мисливці за мінами" формують початок протимінного потенціалу України, зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Литві пройшла дев’ята зустріч коаліції з розмінування України, на якій учасники з 14 країн обговорили плани на 2025-2034 роки.

Також повідомляли, що в межах очолюваної Литвою коаліції з розмінування Україна отримала 230 пікапів та 240 міношукачів.