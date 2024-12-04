Ексзаступника голови Вищого госпсуду Ємельянова відправили під арешт без застави

Суд відправив ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова під арешт до 30 січня 2025 року без альтернативи внесення застави, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Державне бюро розслідувань.

"Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави до 30 січня 2025 року".

У бюро нагадали, що колишнього посадовця затримали 3 грудня. Його підозрюють у тому, що він разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях.

Встановили, що Ємельянов входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах.

Організатором "бізнесу" назвали колишнього високопосадовця Вищого господарського суду України (за даними УП, екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков – ред.). За даними ДБР, він незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".

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