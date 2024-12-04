Трамп може висунути Десантіса на посаду очільника Пентагону – WSJ

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість висунути на посаду глави Пентагону губернатора Флориди Рона Десантіса замість запропонованого раніше ведучого Fox News Піта Геґсета. Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, повідомляє Європейська правда.

У публікації йдеться, що Трамп вирішив змінити кандидата на посаду глави Пентагону у зв’язку зі збільшенням кількості обвинувачень на адресу Геґсета.

Союзники Трампа все частіше думають, що Геґсет може не витримати подальших перевірок, за словами людей, близьких до команди обраного президента.

Джерела видання розповідають, що найближчі 48 годин будуть вирішальними для його долі.

Десантіс був у попередньому списку потенційних кандидатів на посаду міністра оборони, який посадовці перехідного періоду представили обраному президенту, але у підсумку Трамп обрав Геґсета.

Але оскільки висунення Геґсета стикається з проблемами, цей список знову реанімували, і Десантіс опинився серед тих, кого розглядає Трамп, сказали джерела.

За словами одного зі співрозмовників, обговорення перебуває на ранній стадії, і Трамп згадував ім'я Десантіса у випадкових бесідах із гостями в своєму маєтку Мар-а-Лаго.

За словами співрозмовників, Трамп може вирішити не обирати Десантіса і вибрати іншу заміну, якщо кандидатура Геґсета провалиться.

Інший потенційний кандидат на посаду міністра оборони, якого обговорювали союзники Трампа, за словами людей, знайомих із цим питанням, – Елбрідж Колбі, колишній співробітник Пентагону і союзник обраного віцепрезидента Джей Ді Венса.

Трамп також розглядає кандидатуру сенаторки Джоні Ернст, додають джерела.

Водночас, як зазначено, дехто з оточення Трампа сильно недолюблює Десантіса, і це може звести нанівець усі його шанси на заміну Геґсета.

Раніше повідомляли, що деякі американські сенатори від Республіканської партії не підтримують кандидатуру Піта Геґсета, висунутого на посаду глави Пентагону.