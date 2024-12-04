Лубінець розповів, на скільки скоротилося населення України від початку повномасштабного вторгнення

Кількість населення в Україні впала з 42 млн до 35,8 млн людей з початку російського повномасштабного вторгнення, повідомляє Ділова столиця.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

Омбудсман прогнозує, що до 2051 року кількість населення може зменшитися до 25,2 млн осіб.

З цієї причини Лубінець пропонує передбачити в бюджеті видатки на кріоконсервацію репродуктивних клітин українських військових. Ця ініціатива, за його словами, має стати частиною пріоритетної політики України у відповідь на демографічні виклики.

Він зазначив, що держава недостатньо інформує громадян про доступні медичні гарантії, пов'язані з репродуктивним здоров'ям. Він наголосив на необхідності посилення інформаційної роботи серед населення.

Лубінець також закликав удосконалити законодавство, яке регулює питання біологічного батьківства, щоб забезпечити ефективну підтримку громадян у цій сфері.

"Питання репродуктивного здоров’я та збереження генофонду українського народу є критично важливим і має стати пріоритетом державної політики" , – наголосив омбудсман.

Як повiдомлялось, 23 листопада редставник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що українські правозахисники збирають усі можливі факти про злочини щодо українських дітей.