Споживання електроенергії в Україні зростає третій день поспіль

В Україні станом на 6:00 4 грудня споживання електроенергії на 1,1% перевищує відповідний показник попереднього дня. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання залишається високим і відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 4 грудня, станом на 6:00 його рівень був на 1,1% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у вівторок" , - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що добовий максимум споживання 3 грудня на 3,3% перевищував максимальне споживання понеділка, 2 грудня.

В "Укренерго" наголосили, що енергосистема продовжує відновлюватися вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. В усіх областях вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Імпорт електроенергії 4 грудня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 10 218 МВт-год.