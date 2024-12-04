ФРУ закликала НКРЕКП не підвищувати тариф на транспортування газу

Підвищення тарифу на траспортування газу на 305%, проект якого схвалила Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) матиме катастрофічні наслідки для економіки та викличе хвилю звільнень виробників, пише Юлия Бойко, РБК-Україна.

Про це говорить лист, який направила до голови НКРЕКП Юрія Власенка Федерація роботодавців України (ФРУ).

Тим часом, формування тарифу Оператором ГТС є максимально непрозорим, тому необхідно провести аудит компанії – для того, щоб оптимізувати тарифи та не допустити зростання.

"Федерація вважає зростання тарифу на 305% необґрунтованим та небезпечним для української економіки. Додатковий фінансовий тягар на бізнес під час війти може призвести до катастрофічних наслідків для національної економіки: падіння виробництва (в т.ч. у стратегічно важливих для оборонного сектору); значне зниження податкових надходжень, падіння валютних надходжень та масові скорочення працівників (з подальшими соціально-економічними наслідками)" , - наголосили у ФРУ.

Водночас, у федерації звернули увагу на відсутність належного обґрунтування проекту підвищення тарифу: Регулятор досі не надав детальних розрахунків, які б підтверджували доцільність і аргументованість запропонованого зростання тарифу.

"З метою забезпечення прозорості процесу, вкрай важливо представити розгорнуті розрахунки з постатейною деталізацією витрат Оператора ГТС України, аналогічно до структури тарифів на послуги з передачі електроенергії. Відсутність деталізації витрат робить неможливим проведення повноцінного обговорення та ускладнює врахування позицій зацікавлених сторін. Прозорість у формуванні тарифу, а також відкриті консультації з промисловістю, експертами галузі та громадськістю є важливими етапами, які сприятимуть прийняттю збалансованого та обґрунтованого рішення" , - підкреслюється у листі.

Також у ФРУ запропонували заходи, які допоможуть Оператору ГТС утримати тариф на транспортування газу на нинішньому рівні – такими, зокрема, є оптимізація витрат, пов’язаних із закупівлею природного газу для виробничо-технологічних потреб, а також аудит компанії, для виявлення та усунення об’єктів, які генерують збитки.

"Вкрай важливо звернути провести аудит інфраструктури Оператора ГТС України для виявлення об’єктів із низькою ефективністю або тих, що не генерують прибутку. Це дозволить розробити план їх поступового виведення з експлуатації, зменшити витрати на утримання, та сприяти стабілізації тарифів на рівні не вище 124,16 грн/тис.м3" , - підкреслюється у листі.

Нагадаємо, що НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу на послуги транспортування газу у 2025 році зі 124,16 до 502,50 грн/тис.м3, тобто відразу на 305 %. При цьому рівень прибутку Оператора ГТС закладений на рівні 18% - у той час, як українські підприємства працюють або в нуль, або з мінімальним прибутком.

За оцінками експертів ринку, таке підвищення тарифу спровокує нову хвилю інфляції: кратно виростуть ціни на всі товари та послуги в Україні. Також це рішення спричинить подальше скорочення виробництва у промисловості, та звільнення персоналу.