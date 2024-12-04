Західні комплекси ППО у Польщі захищатимуть лише країни НАТО – міністр

Західні системи ППО, які отримає Польща, будуть захищати повітряний простір країн НАТО. Зокрема, вони повинні захистити логістичний хаб, задіяний для поставок допомоги Україні.﻿ Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняка-Камиш в ефірі TVN24, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Міністр прокоментував розміщення у Польщі літаків F-35 та зенітних систем NASAMS і Patriot. Їх передадуть Норвегія та Німеччина. Він наголосив, що інші союзники також будуть підтримувати Польщу протягом року. За його словами, є готовий цілий план безпеки Польщі.

Косіняк-Камиш додав, що західні системи будуть захищати повітряний простір країн НАТО.

"Польща - прифронтова країна. Порушення повітряного простору були в Польщі, Румунії та Латвії. Нам потрібно посилити охорону повітряного простору" , - зазначив міністр.

При цьому глава Міноборони назвав "драматичною" ситуацію з авіаударами РФ по Україні.

Перекидання ППО в Польщу

Нагадаємо, у листопаді США відкрили нову базу протиракетної оборони на півночі Польщі. Росія вже встигла пригрозити, що нібито база буде законною ціллю длдя її армії.

Крім того, союзники по НАТО вирішили перекинути в Польщу більше засобів протиповітряної оборони для захисту логістичного хабу у Жешуві, через який йде військова допомога Україні.

Так, Норвегія передасть Польщі винищувачі F-35 і зенітні комплекси NASAMS для захисту логістичного центру. Німеччина запропонувала передислокувати системи протиповітряної оборони Patriot до Польщі на початку 2025 року.