Через дронову атаку у Вінницькій та Чернігівській областях горіли будинки, є руйнування

У ніч на 4 грудня безпілотники російських загарбників поцілили по приватних помешканнях у Вінницькій та Чернігівській областях, внаслідок чого зайнялися пожежі та сталися руйнування, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Вінницька ОВА у Telegram, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram, ДСНС у Telegram.

Повідомляється, що на Вінничині у Гайсинському районі внаслідок падіння БпЛА загорівся приватний житловий будинок.

"У будинку проживало п'ятеро людей, з них троє діток. На щастя, родина, 34-річні чоловік і дружини та троє їхніх дітей 7, 9 та 12 років, встигли вибігти з оселі та не постраждали" , - зазначила заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.

Частково відбулося руйнування самого будинку, автомобіля та господарських будівель. Рятувальники ліквідували пожежу.

На Чернігівщині дрон-камікадзе влучив у подвір’я в селі Чернігівського району. Уламками було пошкоджено будинки - без жертв.

Що було раніше:

У ніч на 4 грудня російські окупанти атакували україну ракетою Х-59/69 та 50-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів, вдалося збити 29 ворожих дронів, 18 – втрачено, 1 – направився на окуповані території.