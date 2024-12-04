Росіяни готують наступ на Херсон: готові 300 човнів для форсування річки

Російські окупаційні війська можуть готувати наступ на Херсон, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив глава ОВА Олександр Прокудін із посиланням на Financial Times

За даними Financial Times, РФ планує посилити тиск на Україну до того, як Дональд Трамп повернеться до Білого дому. Тому рашисти готуються до потенційного наступу на Херсонщину через Дніпро.

"Росія хоче розпочати тут ще один наступ" , — сказав Прокудін, додавши, що РФ зібрала "300 човнів для перетину річки".

Речник загону "Південь" Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що російські війська намагаються захопити річкові острови та підійти ближче до західного берега Херсона.