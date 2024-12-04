Сирський визначив "конкретні завдання" для стабілізації ситуації на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський наголошує на важливості якнайшвидшого впровадження і масштабування інновацій та військових технологій, повідомляє Укрінформ.

Як повідомив Сирський, він заслухав посадових осіб за напрямками діяльності. Головну увагу приділили заходам створення стійкої оборони, управлінню підпорядкованими підрозділами, організації бою та роботі штабів, забезпеченню надійного функціонування системи управління ЗСУ і Сил оборони в цілому.

За результатами заходу головнокомандувач визначив конкретні завдання щодо стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, нарощення бойових спроможностей ЗСУ, зокрема продовження створення відповідних резервів.

Як підкреслив Сирський, він наголосив на важливості якісної підготовки особового складу та своєчасного доукомплектування ним бойових військових частин і підрозділів.

"Наголосив на тому, що збереження життя та здоров’я військовослужбовців – це пріоритет. В цьому контексті, окрім якісної підготовки воїнів, ми маємо якнайшвидше освоювати, впроваджувати та масштабувати інновації та військові технології. Збройні сили України повинні бути на крок попереду ворога", - зауважив головнокомандувач.

Раніше Сирський обговорив із керівниками структурних підрозділів Генерального штабу ЗСУ, командувачами видів та родів військ, командирами окремих бойових військових частин і начальниками навчальних центрів та вищих військових навчальних закладів результати впроваджених змін у підготовці військових. За його словами, вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин.