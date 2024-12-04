Україна отримає від Данії 6 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Данія надасть 6 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак, повідомляє Європейська правда.

Як зазначається, про це йшлося під час зустрічі віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з міністеркою у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст.

На початку зустрічі Хольст оголосила про новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України: 6 млн буде спрямовано у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Під час зустрічі, сторони зосередились на обговоренні питань, пов’язаних з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.