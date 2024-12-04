Рада проголосувала за закон про боротьбу з підкупом іноземців у міжнародних операціях

Верховна Рада України ухвалила закон про податкові заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Він враховує рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив депутат, комітет доопрацював проєкт №10319 до другого читання. Зокрема, пропозиції та поправки, зокрема:

розповсюджують положення законопроєкту, які встановлюють податкові наслідки врахування витрат, здійснених з корупційною метою, на українських службових осіб;

доповнюють положення Податкового кодексу України нормою, яка прямо забороняє віднесення до складу витрат для цілей оподаткування витрат, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, як загальний принцип податкового законодавства;

передбачають інші доповнення, спрямовані на забезпечення імплементації Рекомендацій Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

"Прийняття закону… сприятиме подальшому запровадженню міжнародних стандартів та боротьбі з хабарництвом і підкупом посадових осіб, а також стане черговим кроком України на шляху до набуття членства в ОЕСР" , - написав Гетманцев.

ОЕСР

Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП. Організація була створена у 1961 році на базі Організації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС), яка діяла з 1948 року для реалізації плану Маршалла.

Нараховує 38 країн-членів, серед яких США, Німеччина, Франція, Японія, Канада, Велика Британія та інші економічно розвинені держави. У 2022 році ОЕСР розпочала діалог зі вступу України.

У березні 2023 року Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) відкрила свій офіс у Києві.