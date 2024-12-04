У Грузії поліція знову застосувала водомети та газ для розгону протестів

Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ проти мітингувальників на проспекті Руставелі у Тбілісі, тоді як протестувальники використали у відповідь піротехніку та лазери під час антиурядового протесту в середу, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що під час мітингу 3 грудня співробітники поліції встановили кордони на вулицях біля парламенту, тоді до будівлі грузинського парламенту були мобілізовані бійці спецпідрозділів.

За інформацією заступника глави МВС Грузії Олександре Дарахвелідзе, протягом останніх шести днів антиурядових демонстрацій 293 громадянина затримані в адміністративному порядку. Він повідомив, що 108 справ затриманих було передано до Тбіліського міського суду, з них 89 справ були вирішені: 43 особи отримали штрафи, 41 демонстранту загрожує адміністративний арешт, ще 5 особам були висунуті обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу.

Dispersed from Rustaveli protesters were met on first reoublic square by another group of riot police pic.twitter.com/lvqvCHGaS5 — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) December 3, 2024

Грузинський омбудсмен Левана Іоселіані у своїй заяві зазначив, що більшість затриманих і постраждалих під час протестів громадян вказують на найжорсткіше ставлення з боку поліції.

Він прозвітував, що більшість із 201 демонстранта, яких відвідали представники апарату омбудсмена, мають серйозні травми обличчя, очей та голови, що свідчить про те, що поліція застосовувала проти них непропорційну силу. Умисне жорстоке насильство з метою покарання є актом катування, наголосив омбудсмен.