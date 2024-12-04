ГУР: Військові з КНДР голодують на фронті, у РФ розпочали перевірку

Серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

Врегулювати проблему з голодними північними корейцями країна-агресор Росія відрядила в курські поля генерал-майора Мєвлютова – заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу, повідомили в ГУР МО.

На місці російський генерал розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки з продовольчих запасів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил РФ.

У ГУР також зазначили, що Росія продовжує процес розгортання північнокорейського контингенту. Військових зі складу 92-ї та 94-ї бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях у Курській області, зокрема 22-го мотострілецького полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та вже зазначеної 11-ї бригади.