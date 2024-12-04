Зеленський звільнив представницю президента у Криму Ташеву

Президент Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента України в Криму, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить указ президента.

"Звільнити Ташеву Тамілу Равілівну з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою нею заявою" , - зазначається в указі.

Що відомо про Ташеву

Ташева народилася у 1985 році в місті Самарканд, у сім’ї кримських татар, які були депортовані з рідного півострова.

Після закінчення школи вступила на факультет східних мов Таврійського інституту.

У 2002 році долучилася до Кримськотатарського молодіжного центру, де займалася організацією культурних подій. Брала участь у Помаранчевій революції, зокрема, організовувала мітинги в Криму. Під час подій у Києві познайомилася з активістами громадської організації "Фундація регіональних ініціатив" і згодом очолила її кримський осередок.

Після окупації Криму Ташева активно займалася документуванням фактів порушення прав кримських татар, зокрема випадків їх зникнення та зловживань щодо представників цього народу. Її діяльність була спрямована на привернення уваги до проблем прав людини на окупованому півострові.

25 жовтня 2019 року Ташева була призначена заступницею постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. З 25 квітня 2022 року вона обіймала посаду постійного представника президента України в Криму.