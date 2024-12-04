У Чечні безпілотник атакував один з об'єктів спецназу імені Кадирова
У чеченській столиці Грозному в ніч на середу прогриміли вибухи, був атакований один з об'єктів полку поліції спеціального призначення (ППСП) імені Ахмата Кадирова. Про це пише Telegram-канал Baza, який публікує відео вибуху з камер спостереження, повідомляє Укрінформ.
За даними видання, вибух стався приблизно о 5:00 за місцевим часом.
При цьому в місцевому аеропорту нібито був введений план "Килим", який застосовується під час перехоплення безпілотників.
Нагадаємо, минулої ночі був атакований російський військовий аеродром Дягілєво біля Рязані.