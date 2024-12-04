Україна виробляє ракети спільно з Італією і Бельгією – Міноборони

Україна, розвиваючи власний ракетний потенціал, інтегрується у європейську оборонну промисловість, локалізуючи у себе виробництво іноземних технологій. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Лівий берег.

Зокрема, він відзначив два спільних проєкти у ракетній програмі: із Італією, який передбачає участь українських виробників у збільшенні виробничих потужностей; та з Бельгією - щодо виробництва зенітних комплексів та ракет на українських підприємствах.

Така співпраця, за словами міністра, забезпечує доступ до передових розробок і сприяє модернізації української оборонної індустрії.

"У сучасній війні ракети є ключовим елементом для завдання ударів у глибокий тил противника. Попри ефективність дронів, їхня потужність обмежена. Крім того, використання іноземних ракет часто потребує узгодження з партнерами. Тут і проявляється стратегічна важливість власних ракет.

Українські крилаті та балістичні ракети дозволять нашим Збройним Силам діяти незалежно, завдаючи точкових ударів по ключових об’єктах ворога. Це не лише посилює нашу оборону, але й створює ефективний механізм стримування агресора" , - заявив Умєров.

Також він повідомив про вихід у серійне виробництво ракети-дрона українського виробництва "Паляниця" та масштабування виробництва крилатих ракет Р-360 комплексу "Нептун".