МЗС: Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни

Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі в НАТО, зважаючи на позицію окремих держав-членів. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у спілкуванні з журналістами на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на запитання про формат членства і застосування статті 5, міністр зазначив, що зараз діалог про це не ведеться.

"Для цього має настати відповідний час" , – наголосив він.

Андрій Сибіга визнав, що під час війни домовленість про формат членства не видається реальною.

"Ми – країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії – це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне" , – пояснив міністр.

Втім, він наголосив, що принципова позиція Києва щодо членства лишається незмінною. Україна, як і йдеться у нещодавно оприлюдненій позиційній заяві, вважає членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для себе.