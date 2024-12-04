Інноваційні рішення в сільськогосподарській техніці від KRONE

Пріоритетне завдання будь-якого виробника техніки у тому, щоб підвищити продуктивність та ефективність. Це особливо важливо для техніки, яка використовується в бізнесі, зокрема – сільське господарство. Ефективне поєднання технологічних рішень, інновацій та напрацьованого за багато років досвіду є можливістью запропонувати споживачам найкращі види техніки та обладнання.

Компанія розпочала свою роботу у далекому 1906 році. Все починалося як невелика кузня та майстерня, але сьогодні бренд KRONE є чи не ключовим постачальником сільськогосподарської техніки у всьому світі. З кожним роком асортимент розширюється, а моделі техніки вдосконалюються із застосуванням інноваційних ідей і рішень.

Асортимент продукції

Каталог пропозицій включає близько 240 моделей різного типу та в унікальному виконанні. На даний момент серед пропозицій можна знайти такі варіанти:

дискові косарки;

роторні валкувачі;

роторні ворушники;

рулонні прес-підбирачі;

пакувальник рулонів;

прес-гранулятор;

техніка транспортування маси;

кормозбиральний комбайн та багато іншого.

Представлені рішення від бренду дозволяють виконувати велику кількість операцій із заготівлі трав'янистих, зернових та бобових культур. Під будь-яке додаткове завдання буде знайдено спеціальне рішення за допомогою якого вдасться автоматизувати процес роботи.

Інноваційні рішення

На даний момент в активі виробника такі технологічні рішення, інновації та можливості:

KRONE SmartControl. Виробник реалізував зручну та ефективну систему управління замовленнями з можливістю отримувати дані про клієнтів та аналізувати конкретні ділянки. Робота здійснюється в комбінації із пристроєм KRONE SmartConnect 500 для збору телеметрії. Початок та завершення замовлення в автоматичному режимі без попереднього введення даних з боку оператора; KRONE Smart Telematics Plus. Ще один механізм для збору та оброблення даних, реалізований із застосуванням прогресивних технологій. Телеметричні пристрої передають дані Smart Telematics, де є численні додаткові функції для ефективного управління параметрами машини; KRONE GX 360 PLUS. Компактний причіп місткістю до 36 метрів кубічних використовується для транспортування всіх без винятку вантажів. Він базується на концепції єдиної рами та стрічки транспортера. Як опція в задній частині можна використовувати два дозувальні вальці; Ворошитель Vendro C 1340. Оновлений 12-роторний ворошитель-спушувач, що має ширину 13,4 метрів. Конструкція ротора повністю копіює поверхню рельєфу, дозволяючи працювати навіть у найскладніших умовах.

Це лише невелика частина нововведень та новинок, адже щороку каталог поповнюється кількома десятками нових позицій.

Переваги та особливості техніки KRONE

Застосування інновацій в управлінні – це завжди плюс, але не треба забувати про фактор надійності та загалом якість техніки. Це досягається за рахунок застосування перевірених матеріалів та продуманої конструкції. Наприклад, у дисках косарки розташовуються таким чином, щоб унеможливити появу непрокосів. Бункери у вигляді причепів до верху розширюватимуться, що спрощує процес завантаження та ефективного розподілу рослинної маси.

Усі несучі конструкції мають великий запас міцності. Шляхом багаторічних досліджень вдалося знайти слабкі місця та суттєво переробити їх. Приводи деяких видів техніки доповнені редукторами, які не обслуговуються. Наявність масляної ванни істотно продовжує їх термін служби. До вузлів, з'єднань і агрегатів, що обслуговуються, завжди полегшений доступ.