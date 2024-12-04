Умєров: Українська ракета-дрон "Паляниця" вже серійно виробляється

Українська ракета-дрон “Паляниця” вийшла у серійне виробництво. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Лівий берег.

Міністр нагадав, що "Паляниця" є розробкою приватного стартапу і назвав результати роботи приватних оборонних підприємств "неймовірними".

"Президент Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна вже виготовила перші 100 ракет. Це стало можливим завдяки роботі Міністерства оборони, яке координує як державні, так і приватні ініціативи у ракетобудуванні" , - зазначив Умєров.

Це приклад того, як держава та приватний сектор об’єднуються задля досягнення спільної мети, додав він.

Також міністр нагадав, відновлення і масштабовання серійного виробництва крилатих ракет Р-360 комплексу "Нептун".

"Модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності" , - написав Умєров.

"Українська ракетна програма – це не лише про війну. Це про незалежність, самодостатність і технологічний прорив. Наші успіхи у ракетобудуванні доводять: ми здатні створювати зброю, яка змінює правила гри. Ці ракети захистять нашу землю сьогодні. І вони забезпечать мир у майбутньому. Бо у сучасному світі перемога – це не лише питання сили, а й питання технологій" , - зазначив міністр.

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця" на тимчасово окупованій території. Дальність її застосування становить 400-700 км. Конструкція з невеликими крилами та реактивним двигуном дозволяє дрону розвивати швидкість від 400 до 500 км/год.

10 млн євро у виробництво "Паляниці" інвестувала Литва.