Україна скликає позачергове засідання МАГАТЕ через російські атаки

Україна скликає позачергове засідання МАГАТЕ. На засіданні обговорять обстріли Росією української енергетики, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

"Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня у відповідь на атаки Росії на нашу критичну енергетичну інфраструктуру", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що російські удари по підстанціях, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, становлять глобальну загрозу.

Варто додати, що окупована росіянами Запорізька АЕС тричі за місяць була на межі блекауту через пошкодження зовнішніх ліній електропередачі, які з'єднують її з енергосистемою України.

Останній обстріл енергетики

Остання масштабна атака на українську енергетику відбулася 28 листопада. Тоді росіяни випустили по Україні 97 дронів та понад 90 ракет.

Були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Обстріл призвів до того, що українські енергетики посилили обмеження на споживання світла. В Україні діють відключення світла за графіками.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначав, що неможливо спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.