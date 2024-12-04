Сибіга: Україна не відмовиться від безпекових угод, вони не заміняють НАТО

Проголошений Україною принцип про те, що єдиним допустимим форматом безпекових гарантій є повноцінне членство в НАТО, не суперечить наявним безпековим угодам між Україною і державами-партнерами. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє Європейська правда.

Міністр закордонних справ вважає двосторонні безпекові угоди між Україною та партнерами корисними для досягнення стратегічної мети – вступу в Альянс.

"Ці угоди посилюють нас на шляху до НАТО, в кожній угоді це зазначається" , – заявив міністр.

Сибіга нагадав, що нещодавня заява МЗС визначила офіційною позицією неприйнятність будь-яких безпекових гарантій, що є замінниками членства в НАТО, однак, безпекові угоди не підпадають під це визначення.

"Ніяка це не альтернатива. Це дорога (до вступу)… це інструмент і елемент посилення як допомоги Україні зараз, так і на нашому шляху до НАТО" , – пояснив він.

Нагадаємо, у вівторок МЗС оприлюднило заяву про неприйнятність безпекових гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

Втім, після засідання Андрій Сибіга заявив, що Україна не педалює вступ до НАТО під час війни.