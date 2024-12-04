У Китаї різко зросли продажі автомобілів: у чому причина

Продажі автомобілів у Китаї різко зросли в листопаді, оскільки автовиробники збільшили знижки, а покупці поспішили скористатися державною субсидією на утилізацію автомобілів, поки вона не закінчилася, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

Роздрібні продажі автомобілів у листопаді зросли до 2,4 млн одиниць, що на 18% більше, ніж у 2023 році.

Постачання електромобілів і гібридів у листопаді зросли на 52% до 1,3 мільйона одиниць.

Кінець року традиційно є напруженим часом на найбільшому автомобільному ринку світу, оскільки автовиробники надають додаткові знижки в останньому поштовху до досягнення своїх річних цілей. У той час як продажі електромобілів та гібридів отримали поштовх завдяки знижці у 20 000 юанів (2 750 дол), попит на бензинові автомобілі продовжує падати.

Сектор залишається надзвичайно конкурентним, десятки брендів борються за частку ринку.

Представники торгівлі заявили, що планують кампанію trade-in на наступний рік, що свідчить про те, що програма субсидій може бути відновлена.

Автовиробники також запровадили додаткові стимули з кінця листопада, наприклад, Tesla Inc. пропонує безвідсоткові п'ятирічні кредити на спортивні автомобілі Model Y і знижку в розмірі 10 000 юанів (1375 дол).