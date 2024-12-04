Рада проголосувала за закон про компенсацію для переселенців за знищене житло

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою "єВідновлення". Про це заявив народний депутат з парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє Укрінформ.

Законодавча ініціатива №11028 була підтримана 288 голосами народних депутатів.

Документом вносяться зміни до законів України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" та "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Змінами передбачається надання пріоритетного права на отримання компенсації за знищене житло за програмою єВідновлення для вимушених переселенців, які:

досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до шести років;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

Зокрема до другого читання законотворці доповнили відповідний перелік. Відтепер до нього також належать ВПО:

які мають на утриманні двох і більше дітей;

є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);

є особами з інвалідністю ІІІ групи;

мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;

мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.

Очікується, що ухвалення та реалізація закону посилить державну підтримку внутрішньо переміщених осіб на час дії воєнного стану.