Рада ліквідувала КРАІЛ та підтримала посилення контролю за азартними іграми

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про посилення контролю на гральному ринку, який зокрема передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, повідомляє Ділова столиця.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголсували 239 нардепів.

Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року пропонують утворити новий уповноважений орган і визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей. Також впровадять механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних застосунків.

Крім того, документ забороняє рекламу азартних ігор. Але є и винятки реклама на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для людей старше 21 року, на платформах і в пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

У такій рекламі забороняють:

пропонувати або надавати відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

телефонувати, відправляти повідомлення невизначеному колу людей;

пропонувати безоплатні бонуси замість внесення ставки.

У рекламі забороняють участь військовослужбовців, волонтерів, популярних людей, а також використовувати тематику, повʼязану з війною.

Окрім цього, документ забороняє отримувати ліцензію людям, які були власниками чи посадовцями гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати за ліцензії.

Розрахунки при проведенні азартних ігор проводять виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Інші платіжні послуги забороняють використовувати. Крім того, забороняють спонсорство азартних ігор, крім спонсорства у спорті.

За документом, лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із Росією, виключно банківські розрахунки.

Також встановлюють ліміти на витрати та час гри й обовʼязкові перерви. Документ пропонує запровадити "контрольні закупки" під час перевірок із відеофіксацією.

До того ж забороняється приймати ставки у кредит або з наступною оплатою.