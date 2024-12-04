Президент Литви затвердив новий уряд у неповному складі

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про завтердження нового уряду на чолі з представником соціал-демократів Гінтаутасом Палуцкасом, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє LRT.

Науседа затвердив новий склад уряду без кандидатів від скандальної партії "Зоря Німану" на посади міністра юстиції та міністра довкілля.

Лідер партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив, що у нього є альтернативні кандидати на посади міністрів.

У новому уряді Литви Міністерство закордонних справ очолить радник президента Кястутіс Будріс, а Міністерство оборони – депутатка від соціал-демократів Довіле Шакалієне.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.