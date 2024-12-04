Українці після запуску Нацкешбеку купили на 10% більше вітчизняних товарів

Запуск програми "Національний кешбек" дозволив збільшити кількість куплених товарів, вироблених в Україні, на 9,5%. Про це йдеться у дослідженні, проведеного спільно з компанією Num8erz та за сприяння Міністерства економіки України дослідження, яке оприлюднила Асоціація ритейлерів України (RAU), повідомляє Укрінформ.

Наголошується, що в дослідженні представлені результати впливу програми на продаж продуктів харчування за два місяці після запуску кешбеку у порівнянні з таким же періодом до того.

"Запуск програми "Національний кешбек" дозволив збільшити кількість куплених товарів, вироблених в Україні, на 9,5%. Тобто частка таких товарів (в штуках) за два місяці після запуску національної програми помітно зросла порівняно із двома місяцями, що передували старту "Національного кешбеку" , - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, в гривнях виторги зросли всього на 4%, що частково пояснюється наявністю промо на товари, що є учасниками програми. Так, за вказаний період, з 1 вересня 2024 року, коли програма стартувала у тестовому режимі, майже на 5% частіше такі товари потрапляли в промо-акції.

Водночас кількість чеків за два місяці після старту програми "Національний кешбек" збільшилася всього на 0,1%. Проникнення в чеки товарів не збільшилось. Проте українці помітно розширили розмір разових закупів до своєї корзини: або за рахунок збільшення кількості одиниць того, що купляли раніше, або зробивши вибір на користь українського виробника.

Основною категорією українців, які беруть участь у програмі, є "скоріше чутливі до ціни люди" (44%) та "чутливі до ціни люди" (17%). Товари з кешбеком у їхніх кошиках займають 23% та 24% відповідно.

Категорія "чутливі до ціни люди" наразі збільшили свої покупки на 9,4%. У категорії "скоріше чутливих до ціни людей" зростання зафіксовано на рівні 5% товарів з "Національного кешбеку".