Генсек НАТО розповів про мету допомоги Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що бачить за мету для союзників забезпечити Україні той рівень допомоги, за якого вона змогла б починати переговори з Росією у сильній позиції, а Москва не бачила б шансів досягти своїх цілей. Про це він сказав на пресконференції після міністерської зустрічі НАТО.

Марк Рютте зазначив, що в України попереду, ймовірно, найважча зима – через російські удари по енергосистемі і повзуче просування росіян на фронті, хоч і дорогою ціною.

"Ми маємо зробити більше, ніж просто забезпечити спроможність України далі воювати. Ми маємо надати достатню підтримку для того, щоб змінити траєкторію цього конфлікту раз і назавжди" , – заявив генсек НАТО.

Його перепитали, що він вкладає у "зміну траєкторії".

"Лінія фронту зараз рухається на захід, а ми маємо забезпечити, щоб Україна мала сильну позицію, щоб у переговорах вона могла отримати бажаний результат, а Путін не отримав того, чого хотів досягти, починаючи повномасштабну війну проти України" , – пояснив Марк Рютте.

Генсек не став ділитися припущеннями, буде чи не буде НАТО залучений до потенційних переговорів між Росією та Україною, коли складуться умови для їхнього початку і Київ ухвалить таке рішення.

"Ми маємо повністю зосередитися на тому, щоб Україна опинилася у цій (сильній. – Ред.) позиції" , – наголосив Марк Рютте.

Перед зустріччю Рютте зазначив, що в Альянсі не бачать ознак того, що очільник Кремля готується до будь-якого перемир’я.