У МЗС підтвердили візит Єрмака до США для зустрічі з командою Трампа

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак перебуває з візитом у США для зустрічей з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє Європейська правда.

Очільник МЗС заявив, що візит Єрмака до США вже розпочався.

"Сьогодні в США перебуває керівник Офісу Андрій Єрмак, який матиме відповідні важливі зустрічі. Цей контакт на рівні керівника Офісу важливий для встановлення в тому числі відносин з керівниками нової адміністрації" , – заявив Сибіга, не уточнивши перелік зустрічей, які мають відбутися.

Андрій Сибіга також наголосив, що попередні контакти з представниками Республіканської партії дозволяють розраховувати на збереження американської підтримки у війні.

Так, під час нещодавнього візиту Сибіги до США відбулися зустрічі з республіканцями, "де ми розмовляли про подальшу підтримку України".

"Ми сподіваємося на продовження цієї підтримки для України з боку США, з боку американського народу" , – заявив міністр, додавши, що розраховує на використання новою владою США принципу "мир через силу".

Раніше джерела повідомляли, що Єрмак відбув до США, де, зокрема, плануються переговори з Кітом Келлогом, номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та Росії.