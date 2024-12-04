Сибіга розповів про переговори з країнами НАТО щодо постачання нових систем ППО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про успішні переговори з державами НАТО щодо постачання нових засобів протиповітряної оборони, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив журналістам на полях міністерської зустрічі НАТО.

Міністр заявив, що через посилення російських повітряних атак "зусилля дипломатичної служби спрямовані на посилення ППО", а також підтвердив оприлюднену напередодні інформацію про "19 стратегічних об’єктів", у тому числі об’єктів ядерної енергетики.

"Я поінформував партнерів про те, що Росія атакувала об'єкти нашої ядерної енергетичної інфраструктури. Росія провокує ядерний інцидент з глобальними наслідками, це велика небезпека не лише для України, тут відстані не допоможуть", – пояснив він.

Міністр нагадав, що у новому запиті йдеться про комплекси NASAMS, IRIS-T та Hawk, що будуть захищати конкретні об’єкти. Україна звернулася до держав, що мають у розпорядженні ці комплекси.

"Час відіграє ключову роль, і наша ціль – до кінця року поставити ці системи для захисту конкретних об'єктів. Партнери попросили додаткову інформацію, ми її надаємо", – розповів Сибіга.

Міністр також поінформував, що окрім двосторонніх переговорів, відбулося обговорення щодо постачання ППО для захисту української енергетика у форматі Ради України НАТО.