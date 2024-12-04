Шольц після візиту до Києва повторив свою відмову у постачаннях Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який нещодавно відвідував Київ, підтвердив свою відмову у постачанні далекобійних ракет Taurus Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив під час виступу у Бундестазі, повідомляє Spiegel.

Шольц також підтвердив свою незгоду з дозволом Україні на далекобійні удари по РФ.

За його словами, у питанні підтримки України "важливо зберігати холодну голову".

"Ми не допустимо, щоб поставлена нами небезпечна зброя стріляла вглиб РФ. Це стосується і крилатих ракет Taurus", – зазначив канцлер.

Своєю чергою депутат від Вільної демократичної партії Маркус Фабер спитав, чи не вважає Шольц доцільним почати навчання українських військових з ракетами Taurus.

На його думку, це залишить наступнику Шольца на посаді канцлера всі можливості – наприклад, постачання ракет, які Шольц відкидає.

У відповідь канцлер заявив: "Для партії, яка бореться за п'ятивідсотковий бар'єр, ви доволі сміливі", – каже він Фаберу і повторює, що не підтримує надання Україні німецьких ракет.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що в нього з Шольцом лишаються розбіжності щодо питання надання Україні крилатих ракет Taurus, але вони працюють над їх подоланням.

Німеччина на чолі з Олафом Шольцом послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.