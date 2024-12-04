Рада не проголосувала за кримінальну відповідальність за "злив" даних із держреєстрів

Верховна Рада на засіданні 4 грудня не підтримала законопроєкт №10242, який передбачає посилення відповідальності за розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах. Про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Ліга.net.

"За" проголосували 213 парламентарів, за відправлення на повторне голосування – 229.

Цей законопроєкт передбачає посилення кримінальної відповідальності за оприлюднення конфіденційної інформації з публічних реєстрів у відкритому доступі. Також він охоплює будь-які інші дії, які дозволяють невизначеному колу осіб отримувати доступ до таких даних.

Напередодні Український Медіарух, медійні та правозахисні організації закликали Раду відмовитися від ухвалення документа у його поточній редакції.

Медійники застерігали, що під виглядом боротьби зі "зловживанням даними" може створюватися механізм для утисків журналістів. Це, на їхню думку, сильно вплине на свободу слова, адже закон може використовуватися для переслідування тих, хто розслідує корупцію чи зловживання владою.