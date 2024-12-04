Племінниця Путіна розповіла про кількість росіян, які зникли безвісти на війні з Україною

Заступниця міністра оборони Росії Анна Цивільов, яку ЗМІ називають двоюрідною племінницею глави Кремля Володимира Путіна, заявила, що щонайменше 48 тисяч росіян зникли безвісти на війні в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Таку заяву Цивільєва зробила під час "круглого столу" у Держдумі із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

"Родичів ДНК ми теж все беремо, вони здають безкоштовно, … Також вноситься до бази. Усіх родичів, які до нас звернулися — 48 тисяч" , — сказала вона.

У відповідь на її заяву голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов негайно закликав усіх спробувати приховати всі дані.

"Колеги, переконливо вас прошу, ці цифри про безвісти відсутніх ніде нехай не фігурують. … Це така закрита чутлива інформація. Коли документи складатимемо підсумкові, теж щоб там ці цифри ніде не плавали" , — сказав він.

Ймовірна племінниця Путіна спробувала виправдатися.

"Я назвала цифри не зниклих, а звернень до нас. Багатьох вони (родичі — "ДС") знайдуть. Тому ця цифра саме звернень, а не статистика" , — заявила заступниця міністра оборони РФ.

Як заявила Цивільова, тепер всі чоловіки, які підписують контракт з Міноборони країни-агресорки, в обов'язковому порядку здають тести ДНК, а потім їх результати вносяться до бази МВС.

Як зазначають журналісти, поки незрозуміло, чи говорила Цивільова конкретно про 48 тисяч родичів військовослужбовців, які здали ДНК-тести, які безвісти зникли, або йшлося про єдину базу ДНК рідних російських окупантів, які воюють проти Сил оборони України.

Однак, за даними ASTRA, раніше вони скаржилися, що безкоштовно скласти ДНК-тест можна тільки в тому випадку, якщо окупант має офіційний статус "зниклий безвісти".

При цьому публічно російські чиновники стверджують, що ДНК-тест можна скласти і без такого статусу.

Раніше видання Верстка повідомляло, що в російських регіонах з січня по середину листопада 2024 року активно виділялися гроші на закупівлю коштів для впізнання тіл загиблих російських окупантів.

Окрім реагентів та ДНК-тестів, регіональні чиновники закуповують установки для автоматичного проведення впізнання, оскільки аналізи вручну займають багато часу та менш точні.

Нагадаємо, окупанти у жовтні зазнали найбільших втрат у бойових броньованих машинах з початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Це коштувало бюджету країни-агресора еквівалентно щонайменше півмільярда доларів США.

Крім того, безповоротні та санітарні втрати росармії в особовому складі за цей період становили 41 980 осіб. Це перевищує кількість умовно більше трьох мотострілкових дивізій.