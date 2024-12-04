До Чехії припинила надходити нафта через трубопровід "Дружба"

Нафта з російського трубопроводу "Дружба" перестала надходити до Чехії з невідомих поки причин. Про це заявив міністр промисловості і торгівлі Лукаш Влчек, повідомляє Укрінформ.

"По трубопроводу "Дружба" нафта на цей момент до нас не надходить" , - написав міністр і додав, що причина невідома.

Водночас він запевнив, що загрози, що нафти не вистачить для потреб домогосподарств і компаній, немає. Нафтопереробні заводи в Чехії добре підготовлені до цієї ситуації, і ми маємо потужну систему державного матеріального резерву, зазначив політик.

Влчек наголосив, що поставки по італійському трубопроводу TAL стабільно тривають, і зазначив, що рішення інвестувати в цей маршрут було вірним.