На передовій війська РФ залучають для штурмів стратегічні резерви – речник ЗСУ

Спроби вирівняти лінію фронту на Курахівському і Покровському напрямках даються ворогу великими втратами у живій силі та техніці. Про це в телеефірі сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Укрінформ.

"У нашій операційні й зоні за ніч і за ранок відбулося 144 боєзіткнення з противником. Ворог найбільше провів штурмів минулої доби на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Зокрема, на Курахівському напрямку минулої доби окупанти намагалися 44 рази проривати українські оборонні рубежі. Сили оборони продовжують стримувати ворога.

Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію фронту, адже це їм дасть змогу перегрупуватися й вивести певні свої підрозділи на відновлення, щоб акумулювавши ресурси здійснювати в подальшому наступ. Спостерігається зосередження резервів особового складу і техніки ворога на Покровському, Курахівському і Времівському напрямках" , - розповів Волошин.

За його словами, ворог буквально сточує свої атакувальні штурмові резерви, що змушує його залучати стратегічні резерви, які накопичувалися впродовж року.

"На Курахівському напрямку ворог продовжує активно застосовувати артилерію, вдається до масових штурмів, що дає йому змогу просуватися вперед. Однак Сили оборони проводять активну оборону, намагаючись відновити положення по лінії бойового зіткнення, обороняючись від сил і засобів противника, які переважають у рази.