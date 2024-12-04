У кожній бригаді ЗСУ з’явиться уповноважений із закупівель – Міноборони

Міністерство оборони запроваджує нову штатну посаду в Збройних силах – уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг.﻿﻿ Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Українська правда.

"Підписав наказ, який запроваджує нову штатну посаду у кожній бригаді Збройних сил України – уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг.

Ці фахівці відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій. Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів" , – йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, окремим завданням для уповноваженого буде – усунути конфлікт інтересів. На думку очільника МОУ, нова посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями.