Блінкен закликав Україну до "важких рішень" у питанні мобілізації

Україна має схвалити "важкі рішення" про подальшу мобілізацію військ, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Радіо Свобода.

"Україна має прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони (мобілізовані) мають підготовку та необхідне обладнання" , – сказав на брифінгу Блінкен після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

За його словами, це критично важливо, "тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".

Він повторив тезу радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, який в інтерв’ю PBS News заявив, що Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил на фронті. За його словами, жодна система озброєнь не може змінити ситуацію в цій битві, оскільки йдеться про людські ресурси.

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не всі партнери оперативно передають Україні обіцяну зброю. У листопад в інтерв'ю Українському радіо він заявив, що Україна отримала половину від обіцяної допомоги США.

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