У ЗСУ прокоментували інформацію про накопичення ворогом 300 катерів під Херсоном

Російські війська постійно проводять штурми на Херсонському напрямку, намагаючись закріпитись на острівній зоні.﻿﻿ З посиланням на коментар речника Сил оборони півдня полковника Владислава Волошина, повідомляє Суспільне.

"Вони мають мету захопити певний плацдарм, утримувати його і стягнути туди якнайбільше наших сил і засобів. Всі ці штурми закінчуються нічим. Всі вони безрезультатні. Ворог несе лише втрати" , - сказав він.

Волошин повідомив, що за даними розвідки, росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей.

"Вони залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон яких був перекинутий на Тендрівську і Кінбурнську косу ще на початку осені. Вони відпрацьовують елементи, скажімо, форсування водних перешкод, переправу десантних груп, але це для штурмів і форсувань малими групами піхоти" , – зазначив офіцер.

Волошин підтвердив, що командуванню Збройних сил України відома інформація про накопичення ворогом 300 кратерів. За словами військового, Сили оборони готові протидіяти будь-кому розвитку ситуації.

Раніше керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповідаючи про ситуацію в Херсоні в інтерв'ю Financial Times сказав, що "Росія хоче розпочати тут ще один наступ" і додав, що російські сили зібрали "300 човнів для перетину річки".